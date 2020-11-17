Белорусские олимпийские чемпионы получили награды НОК

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленные белорусские спортсмены - олимпийские чемпионы разных лет удостоены наград Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
Почетными знаками "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь" награждены велогонщик Владимир Каминский и гандболист Андрей Барбашинский. Метательница диска Эллина Зверева удостоена почетной грамоты НОК Беларуси. Награды им вручил сегодня первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко перед началом совещания по подготовке к Олимпийским играм.
Владимир Каминский стал триумфатором Олимпиады 1976 года в Монреале, Андрей Барбашинский выиграл олимпийское золото в Барселоне в 1992 году, а Эллина Зверева стала чемпионкой на Олимпийских играх - 2000 в Сиднее.-0-
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