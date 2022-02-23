Белорусские паралимпийцы готовы успешно выступить на Играх в Пекине

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены с ограниченными возможностями выполнили все планы подготовки и готовы успешно выступить на Паралимпиаде-2022 в Пекине. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

По его словам, все, что было намечено в плане тренировочных сборов и выступлений на международных турнирах, выполнено благодаря финансовой помощи государства. Совсем недавно, в конце января, белорусские паралимпийцы показали неплохие результаты на чемпионате планеты в норвежском Лиллехаммере, завоевав 10 медалей. В активе белорусов четыре золота и по три серебра и бронзы в состязаниях по биатлону и лыжным гонкам. Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Светлана Сахоненко, у которой также одна серебряная медаль и бронзовая в составе смешанной эстафетной команды вместе с Валентиной Шиц, Аркадием Шикутем и Никитой Ладесовым. Две награды высшей пробы положил в копилку белорусской сборной Юрий Голуб. В его активе также одна бронзовая медаль. Валентина Шиц кроме эстафетной бронзы завоевала еще две серебряные медали и одну бронзу в личных гонках мирового первенства.

Говоря о медальных перспективах в Пекине, Олег Шепель отметил, что все наши призеры минувшего мирового первенства имеют реальные шансы завоевать награды и в китайской столице. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и других атлетов, в частности опытнейшего Василия Шаптебоя.

Предыдущая Паралимпиада в Пхенчхане-2018 стала для белорусов самой удачной за все время: они завоевали дюжину медалей - по четыре золота, серебра и бронзы, заняв 8-е место в медальном зачете. Четыре года назад Светлана Сахоненко стала трехкратной чемпионкой в лыжных гонках, Юрий Голуб заработал золото и серебро в биатлонных дисциплинах, а в лыжных гонках завоевал серебро и бронзу. Правда, отметил Олег Шепель, четыре года назад в Пхенчхане не выступали главные фавориты - российские паралимйцы, которые могли "отобрать" у белорусов несколько наград, а сейчас россияне возвращаются на главные старты после дисквалификации.

Для белорусских зимних паралимийцев Игры в Пекине будут восьмыми, на семи предыдущих было завоевано 35 наград - 8 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в китайской столице с 4 по 13 марта.-0-