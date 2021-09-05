Белорусские паралимпийцы заняли 27-е место в медальном зачете стартов в Токио

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам Паралимпиады в Токио национальная команда Беларуси заняла 27-е место в медальном зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси на Паралимпиаде в Токио выиграла семь медалей: пять золотых, одно серебро и одну бронзу.

В Токио белорусские спортсмены выступали в пяти видах спорта. Наибольший вклад в медальную копилку внес пловец Игорь Бокий, на счету которого пять наград высшей пробы. Серебро выиграл пловец Егор Щелканов. Бронза на счету легкоатлетки Елизаветы Петренко в метании копья.

Первенствовали в медальном зачете паралимпийцы Китая (95-60-51), второе место у Великобритании (41-38-44), сборная США заняла третье (36-36-31).

Напомним, что на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали 10 наград - восемь золотых и две бронзовых, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете.

Для белорусских спортсменов старт в Токио - это седьмая летняя Паралимпиада. Всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36-32-30).

В соревнованиях в Токио выступили около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта.-0-