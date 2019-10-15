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15 октября 2019, 16:05

Белорусские пятиборцы дарят любителям спорта положительные эмоции - Ковальчук

Сергей Ковальчук. Фото из архива
Сергей Ковальчук. Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы дарят любителям спорта положительные эмоции. Это отметил сегодня на чествовании пятиборцев в Министерстве спорта и туризма Беларуси глава ведомства Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские спортсмены в последнее время дарят нам положительные эмоции. У пятиборцев хорошие результаты: за этот год завоеваны 22 медали различного достоинства в разных возрастных категориях. Приятно, что наградами радуют не только взрослые спортсмены, но и юниоры. Это говорит о том, что существует преемственность, есть кому продолжить добрую традицию", - сказал Сергей Ковальчук.

По его словам, белорусские пятиборцы имеют большой потенциал. В следующем году пройдет важный соревновательный этап - Олимпийские игры в Токио, где будет очень высокая конкуренция. Министр выразил надежду на то, что белорусские атлеты достойно представят страну на главном старте четырехлетия.

На чемпионате мира по современному пятиборью, который прошел в начале сентября в Будапеште (Венгрия), белорусские спортсмены заняли первое место в командном зачете. На их счету 3 награды. На высшую ступень пьедестала почета поднималась Ольга Силкина в личном первенстве. Кроме того, Ольга Силкина вместе с Анастасией Прокопенко и Ириной Просенцовой стали чемпионками в командном зачете среди женщин. На счету белорусских атлетов бронза в смешанной эстафете, которую завоевал тандем Анастасии Прокопенко и Ильи Полозкова.-0-

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Министерство спорта и туризма пятиборье
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