Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Евгений Орел, Иван Хамцов и Артем Евстигнеев стали обладателями бронзы чемпионата Европы в командном первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропуском на пьедестал для белорусской мужской дружины рыцарей пяти качеств стала сумма в 4288 балла. Больше смогли набрать лишь команды Венгрии (Бенце Деметер, Рихард Берецки, Бенце Кардош) – 4380 балла и Франции (Брис Лубе, Пьер Дежарден, Кристофер Патте) – 4352 очка.

Ранее в личных соревнованиях лучший из белорусов Иван Хамцов занял шестое место. Тройку сильнейших составили Бенце Кардош (Венгрия) – 1476 очка, Брис Лубе (Франция) – 1461 пункта и еще один венгр Бенце Деметер – 1456 балла.

Таким образом на счету белорусских пятиборцев три медали чемпионата Европы в Нижнем Новгороде. Ранее, было выиграно золото в женской и серебро в мужской эстафетах.-0-