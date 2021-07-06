Белорусские пятиборцы выиграли серебро чемпионата Европы в мужской эстафете

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Ярослав Радюк выиграли серебряные медали чемпионата Европы, который продолжается в Нижнем Новгороде (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта.

По итогам мужской эстафеты Илья Полозков и Ярослав Радюк набрали 1485 очков. Обойти белорусов смогли лишь атлеты из Италии Джузеппе Паризи и Роберто Микели - в их активе 1495 пунктов. Российские рыцари пяти качеств Кирилл Беляков и Александр Лифанов с результатом 1476 очков заняли третье место.

Это вторая медаль сборной Беларуси на континентальном форуме в Нижнем Новгороде. Ранее золото в женской эстафете выиграли Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко.

За награды чемпионата Европы по современному пятиборью спорят 120 спортсменов из 16 стран. Турнир продлится до 11 июля.-0-