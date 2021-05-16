Белорусские пятиборцы выиграли серебро финала КМ в командной смешанной эстафете

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские пятиборцы Ольга Силкина с Ильей Полозковым выиграли серебро финала Кубка мира в командной смешанной эстафете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат белорусского дуэта – 1443 очка. Опередить отечественных рыцарей пяти качеств смогли лишь соперники из Германии. Итоговый результат Кристиана Цилекенса и Анники Шлеу – 1447 очков. Третье место в данной дисциплине оставили за собой представители Гватемалы София Эрнандес и Чарльз Фернандес – 1437 очков.
Напомним, что ранее, в женских стартах лучшая из белорусок Анастасия Прокопенко заняла 9-е место. Ольга Силкина – 17-я (1340), Ирина Просенцова – 19-я (1336). У мужчин Илья Полозков занял 20-е место - 1417 пунктов, Ярослав Радюк - 33-е место (1372 очка).
В финал Кубка мира по современному пятиборью в личных соревнованиях отобрались лучшие спортсмены по итогам сезона (по 36 женщин и мужчин).-0-