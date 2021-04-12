Белорусские пятиборцы заняли второе место в смешанной эстафете на этапе КМ в Болгарии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Павел Тихонов и Ксения Климянкова заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский смешанный дуэт набрал в сумме 1440 баллов, пропустив вперед лишь казахстанский дуэт Владислав Мищенко / Елена Потапенко - 1442 очка. Третье место заняли представители Республики Корея Сео Чан Ван и Ким Ин Джу - 1415. Всего в данном виде программы участвовали 20 смешанных дуэтов.

Таким образом, белорусские пятиборцы выиграли на этапе Кубка мира в Софии две награды. Помимо смешанной эстафеты медальными для них получились старты мужчин, по итогам которых Павел Полозков выиграл бронзовую награду.-0-