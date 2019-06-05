Белорусские пятиборцы завоевали серебро на юниорском ЧЕ в Польше

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Никита Горностаев и Екатерина Сукора завоевали серебряную медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы в Джонкове (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе выступления наш дуэт уверенно входил в число лидеров, а в одном из видов программы - верховой езде занял первое место. В итоге Никита Горностаев и Екатерина Сукора набрали 1393 очка. Первое место заняли Пеле Юбел и Ребекка Лангрер из Германии - 1408 баллов. Бронзовые медали у Оливера Мюллера и Джорджии Хеннем из Великобритании - 1375 очков.

Фото Белорусской федерации современного пятиборья

На континентальном форуме будут разыграны медали в индивидуальном зачете у юношей и девушек.

Польский Джонков в июле также примет юниорский чемпионат мира по современному пятиборью.-0-