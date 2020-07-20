Белорусские пловцы планируют завоевать еще пять путевок на Игры в Токио - Липницкий

Белорусские пловцы вслед за боксерами возобновили сезон-2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Экзаменом для 340 атлетов стал Кубок и первенство Беларуси, прошедшие в Бресте на длинной воде (в 50-метровом бассейне). Тренерский штаб на соревнованиях планировал посмотреть физическую форму спортсменов, чтобы понять, к чему национальная команда подходит к концу года. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с исполняющим обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андреем Липницким и узнал о ближайших планах белорусских пловцов.

- Формат проведения Кубка и первенства Беларуси по плаванию весьма необычен: на одних дорожках соревновались юниоры и взрослые спортсмены. Какие цели преследовал тренерский штаб, организуя состязания в таком виде?

- Такая практика существует давно, правда, была позабыта. К тому же юниоры четыре месяца провели без стартов, а надо подводить итоги, комплектовать списочные составы сборных команд на следующий год. Это дополнительная нагрузка, в том числе и на тренеров. Поэтому оставить юных атлетов без внимания мы не могли. Взрослых спортсменов у нас недостаточно, обычно за награды Кубка Беларуси спорят и некоторые юниоры. В этот раз тренерский штаб решил посмотреть всех пловцов. Ведь нужно знать, какое количество перспективных спортсменов есть в стране. Свою роль сыграла и санитарно-эпидемиологическая обстановка. Несмотря на спад пандемии коронавируса, не хотелось лишний раз собирать спортсменов в одном месте и подвергать риску. Мы отдельно организовали зачет по первенству и Кубку. Единственное, что из-за большой нагрузки на судей состязания прошли не за четыре дня, как планировалось, а за пять. Мы оперативно внесли изменения в программу и положения турниров, согласовали с Минспортом, после чего возобновился такой формат. Считаю, что от этого мы все только выиграли. У нас уже есть приглашения от нескольких организаций проводить соревнования в таком же формате в следующем году.

- Какие выводы можно сделать после турниров в Бресте?

- Юниоры уже сейчас заставляют понервничать членов национальной команды. Они составляют достойную конкуренцию и наступают на пятки - вытесняют лидеров из финальных и полуфинальных заплывов. Это положительно влияет на спортсменов всех возрастов. Для тренерского штаба и спортсменов Кубок и первенство Беларуси - экзамен, демонстрирующий результат годовой работы. Видно, кто недоработал, кто должен уделить внимание ошибкам. Мы видим, что личные тренеры очень качественно взаимодействуют с атлетами. Например, наставница Анастасии Шкурдай Ольга Ясенович. Ее подопечная обновила большое количество рекордов на прошедших состязаниях. Отдельно стоит упомянуть дистанции 100 м на спине и 100 м баттерфляем, где до мирового рекорда брестчанке оставалась всего ничего. И это в 17 лет! Видно, что ведется качественная и кропотливая работа. В белорусском плавании давно такого не было. Очень правильно делать ставку на личных тренеров, вокруг сильных специалистов формируются такие же атлеты, к каждому применяется индивидуальный подход. В свою очередь национальная команда самых перспективных будет приглашать на сборы. Приятно удивили тренерский штаб Евгений Цуркин, Алина Змушко, Иван Шамшурин, Алеся Акинчиц и Иван Адамчук. Всего в Бресте обновлено 3 национальных и 10 юниорских рекордов, выполнено 3 норматива "А" на Олимпиаду. К сожалению, FINA до декабря приостановила розыгрыш лицензий на главный старт четырехлетия.

- Один из лидеров национальной команды Илья Шиманович участвовал только в одном заплыве на 50 м брассом. Ранее он говорил, что восстанавливается после травм. Как сейчас себя чувствует атлет?

- Мы обсуждали это с ним и приняли решение не форсировать события. Исходя из самочувствия Ильи, целесообразно было участие в одном заплыве, чтобы спортсмен не потерял чувство соревновательного духа. У него есть определенные травмы, которые на протяжении нескольких месяцев он пытается залечить. К восстановлению нашего лидера мы активно привлекаем отечественных и зарубежных специалистов. Тем не менее это не мешает ему тренироваться и держать себя в форме.

- Когда у белорусских пловцов наступит активный соревновательный период?

- Возобновление международных соревнований планируется в сентябре. Первым крупным стартом станут Игры стран СНГ, где Беларусь представят 22 пловца. В выездной список из-за возрастного ограничения попадут преимущественно представители юниорской сборной. Национальную команду ждут этапы Кубков мира в Казани, Берлине и Будапеште, которые еще не отменены. Надеемся, что удастся выступить. Также в конце ноября стартует чемпионат Беларуси. Планируется, что окончательный календарь лицензионных турниров будет сформирован в феврале.

- У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. Какие планы на завоевание дополнительных путевок на Игры в Токио?

- Кубок Беларуси показал, что наши спортсмены готовы конкурировать на самом высоком уровне. Нам по силам завоевать дополнительно еще три-пять лицензий на Игры. Особые надежды связаны с Анастасией Шкурдай. Будем работать.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-