Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса - тренер национальной команды

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса при подготовке к отбору на Олимпиаду-2020. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Беларуси по плаванию Андрей Липницкий.

"Национальная команда сейчас находится в Минске и ведет децентрализованную подготовку. Большинство спортсменов находятся на базе бассейна БГУФК. За состоянием атлетов наблюдают врачи: измеряют несколько раз в день температуру, следят за самочувствием в целом. Спортсмены регулярно сдают анализы. Мы проводим профилактические мероприятия: беседуем, информируем о мерах предосторожности, везде развесили антисептические средства", - сказал Андрей Липницкий.

Следующим стартом для белорусских пловцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет 21-25 апреля в Бресте. Соревнования станут отборочными на Олимпийские игры в Токио. Наибольшие ожидания на медали в главном старте четырехлетия у тренерского штаба связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетами.

Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок "Чемпионат Беларуси должен пройти при закрытых трибунах для профилактики заболеваний. Мы отказали в участии иностранным атлетам", - сказал исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной по плаванию Андрей Липницкий.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.-0-