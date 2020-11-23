Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы стали авторами ряда рекордов в финале состязаний Международной лиги плавания (ISL), которые завершились в Будапеште (Венгрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.
Соревнования проходили в столице Венгрии на короткой воде (25-метровом бассейне).
Юношеский мировой и белорусский национальный рекорды установила Анастасия Шкурдай на дистанции 100 м комплексным плаванием. Итоговое время брестчанки, которая финишировала на втором месте, - 57,59 сек. На дистанции 100 м баттерфляем белоруска коснулась бортика шестой - 56,33 сек.
Илья Шиманович обновил рекорды Беларуси на дистанциях 50 м брассом (25,48 сек.), 100 м брассом (55,49 сек.) и 200 м брассом (2 мин. 2,86 сек.).
В комбинированной эстафете 4х100 м команда с участием Ильи Шимановича стала первой - 3 мин. 18,28 сек. Время этапа белорусского атлета - 55,38 сек.
Клуб Energy Standard, за который выступали Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович, в общекомандном зачете занял второе место.-0-