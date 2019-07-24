Белорусские пловцы в комбинированной эстафете на ЧМ завоевали олимпийскую лицензию

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира по плаванию, который проходит с 21 по 28 июля в Кванджу (Республика Корея), завоевали лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Оксаны Демидовой преодолела дистанцию за 3 мин. 45,88 сек., показав девятый результат. Белорусские атлеты не прошли в финал мирового форума, но завоевали олимпийскую лицензию.
Для получения путевки в Токио необходимо было попасть в число 12 сильнейших команд.
Завоевать медаль чемпионата мира сегодня в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом попробует Илья Шиманович.-0-
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