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23 мая 2021, 20:59

Белорусские пловцы заняли шестые места в финале комбинированных эстафет 4х100 м на ЧЕ в Венгрии

Фото из архива
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли шестое место в финале комбинированных эстафет 4х100 м на чемпионате Европы, который завершился в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин Беларусь представляли Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Артем Мачекин. Их итоговый результат 3 мин. 34,20 сек. Призовую тройку составили сборные Великобритании – 3 мин. 28,59 сек (рекорд чемпионата), России – 3 мин. 29,50 сек., а также дружина Италии – 3 мин. 29,93 сек.

В аналогичном виде программы у женщин Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали шестой результат со временем 4 мин. 00,37 сек. Выиграла эстафету британская дружина с рекордом чемпионата – 3 мин. 54,01 сек. Россиянки заняли второе место – 3 мин. 56,25 сек. Бронза у дружины Италии – 3 мин. 56,30 сек.

В заключительном личном финальном заплыве турнира, итальянка Симона Куадарелла выиграла финальный заплыв на 400 м вольным стилем. Результат победительницы – 4 мин. 04,66 сек. Серебряная награда у россиянки Анны Егоровой – 4 мин. 06,05 сек. Бронзу выиграла Богларка Капаш из Венгрии – 4 мин. 06,90 сек.

Таким образом, белорусская команда выиграла на чемпионате Европе по плаванию, который завершился в Венгрии одну медаль. Серебро на счету Ильи Шимановича, который отличился на дистанции 50 м брассом.-0-

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