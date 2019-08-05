Белорусские пловцы заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Токио

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли третье место в комбинированной эстафете 4х100 м на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Оксаны Демидовой и Алины Змушко показала результат 3 мин. 49,47 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялись атлеты из Японии - 3 мин. 44,75 сек., второе место заняла сборная Австралии - 3 мин. 47,07 сек.

Также бронзовая медаль на счету белоруски Алины Змушко, показавшей третий результат на дистанции 50 м брассом - 31,12 сек. Награда высшей пробы досталась пловчихе из Ямайки Алии Аткинсон - 30,35 сек., серебро - японской спортсменке Сатоми Судзуки (31,09 сек.).

Ранее Илья Шиманович выиграл золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом. Бронза на счету Никиты Цмыга в заплыве 50 м на спине.

Этап Кубка мира по плаванию прошел в спорткомплексе Tatsumi International Swimming Centre, где в 2020 году состоятся соревнования летних Олимпийских игр.

Второй этап Кубка мира с 8 по 10 августа пройдет в китайском Цзинане.-0-