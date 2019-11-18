Белорусские рапиристки выиграли золото и серебро юниорского этапа КМ в Гватемале

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Яна и Анна Андреенко выиграли золото и серебро юниорского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который завершился в Гватемале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Яна Андреенко стартовала с уверенной победы над спортсменкой из Сальвадора Ирен Абигайл Ортис Мена - 15:5. Затем она нанесла поражение филиппинке Максине Изабель Эстебан - 15:7. Не стала преградой для нее и бразильянка Дафне Беккер - 15:7.

Анна Андреенко на пути к финалу преодолела сопротивление бразильянок Каролины Бречерет (15:8) и Талии Калазанс (15:10), а также американки Кэмерон Чо (15:9).

В финале спор двух сестер завершился в пользу Яны Андреенко, которая выиграла у Анны со счетом 15:11. Бронзовые медали на счету бразильянки Дафне Беккер и американки Кэмерон Чо.-0-