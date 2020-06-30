Белорусские рефери рассудят финал футбольного Кубка Молдовы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные рефери сегодня рассудят решающий поединок розыгрыша Кубка Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Главным арбитром финала, в котором на поле кишиневского стадиона "Зимбру" встретятся "Петрокуб" и "Сфынтул Георге", будет 29-летний рефери ФИФА Амин Кургхели из Гомеля. Его ассистентами станут брестчанин Сергей Косовец и Юрий Хомченко из Витебска. В этом сезоне Амин Кургхели был главным рефери финального поединка Кубка Беларуси, в котором футболисты борисовского БАТЭ одолели в овертайме действующего чемпиона страны брестское "Динамо" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Молдовы в десятый раз стал тираспольский "Шериф", победивший в финале "Сфынтул Георге" с результатом 1:0 (в дополнительное время).-0-