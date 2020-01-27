Белорусские саблисты выиграли две награды на этапе Кубка Европы среди молодежи в Будапеште

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские саблисты выиграли серебряную и бронзовую награды на этапе Кубка Европы среди молодежи, который завершился в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебро в стартах женщин выиграла Полина Касперович. Спортсменка из Минской области на пути к пьедесталу одержала четыре виктории, оставив не у дел в боях на выбывание Кан Эспиноза Велозо из Аргентины - 15:12, соотечественницу Анну Иванищенко - 15:8, венгерку Киру Кесеи - 15:14 и россиянку Анастасию Кочетову - 15:13. Увы, в поединке за золото белоруска была вынуждена уступить еще одной венгерке Катинке Батаи Шугар - 7:15.

Что касается остальных белорусок, то Анна Иванищенко заняла 9-е место, а Екатерина Рогачевская - 12-ю позицию в итоговом протоколе. Всего в стартах саблисток участвовали 45 спортсменок из 12 стран.

У мужчин бронзовую медаль завоевал Сергей Кисель, выигравший у венгров Золта Пензеса - 15:9 и Балинта Коссута - 15:13, россиянина Марка Степанова - 15:8. Несмотря на поражение в полуфинале со счетом 13:15 от еще одного представителя хозяев турнира Тамаша Урбана, белорус обеспечил себе бронзовую медаль. Остальные места на пьедестале остались за венграми. Обидчик Сергея Киселя выиграл серебро. Золото у опытного Тамаша Деци. Еще одна бронза у Чанада Гемеши.

Отметим также выступление белоруса Максима Пинчука, который остановился в одной победе от пьедестала, оступившись в четвертьфинале. В итоге атлет из Минской области занял 8-ю позицию. Всего в соревнованиях мужчин участвовали 84 спортсмена из 11 стран. -0-