Белорусские самбистки заняли третье место в командном зачете юниорского ЧМ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбистки заняли третье место в командном зачете юниорского чемпионата мира, пропустив вперед команды России и Украины. Турнир проходил в городе Нови-Сад (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственное золото турнира для белорусской команды выиграла Валерия Хрущева (свыше 80 кг). Серебряные награды на счету Елены Купаво (56 кг), Ангелины Пирской (72 кг). Бронзовыми медалями пополнили командную копилку Кристина Зуева (60 кг) и Анастасия Скворцова.

В поединках парней наград высшей пробы белорусы не завоевали. Был близок к этому достижению, но стал обладателем серебра Максим Лиховец (100 кг). Бронзовые медали на счету Дмитрия Крылова (62 кг), Ильи Ломиворотова (68 кг), Никиты Бесмана (90 кг) и Антона Игнатка (свыше 100 кг).

Следом за юниорами на ковры арены в Белграде выйдут участники планетарного форума среди взрослых. Завершится турнир 8 ноября.