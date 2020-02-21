Белорусские самбисты достойно выступают на международной арене - спортсмен из Казахстана

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты достойно выступают на международной арене. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал атлет из Казахстана Талгат Жиентаев (весовая категория свыше 100 кг) на XXIV международном турнире категории А по самбо на призы Президента, который проходит 20-21 февраля в минском Дворце спорта.

"На данном турнире впервые. Очень нравится организация. Нельзя не отметить достойных и сильных соперников. Приятно бороться на родине моего кумира Александра Медведя (трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. - Прим. БЕЛТА), - сказал Талгат Жиентаев. - Белорусские самбисты достойно выступают на международной арене, у вас этот вид спорта хорошо развит. Даже в национальной казахской борьбе спортсмены из Беларуси показывают высокие результаты".

За награды минского турнира борются спортсмены 24 стран. Беларусь на соревнованиях представляют около 60 атлетов. Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Вход для зрителей на мероприятие свободный. Завершится турнир сегодня.

В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-