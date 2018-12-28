Белорусские самбисты планируют завоевать более 10 медалей на II Европейских играх

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по самбо планирует завоевать более 10 наград различного достоинства на II Европейских играх, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер национальной команды Вячеслав Кот во время чествования атлетов в Министерстве спорта и туризма по итогам выступления на чемпионате мира в Бухаресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед национальной командой необходимо ставить серьезные задачи, чтобы стремиться к новым победам. В июне следующего года на II Европейских играх рассчитываем завоевать от 10-13 наград различного достоинства. Выступать на домашней арене нелегко. Нам должна помочь поддержка трибун, а с другой - большая ответственность за результат", - сказал Вячеслав Кот. Наставник также сообщил, что во время II Европейских игр после травмы на ковер выйдет один из лидеров сборной Беларуси по самбо, чемпион I Европейских игр в Баку Степан Попов.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, выступая перед атлетами, отметил высокий уровень белорусских самбистов, которые на каждом международном старте завоевывают медали. Он также подчеркнул, что хорошо знаком с особенностями данного вида спорта и внимательно следит за достижениями атлетов.

На планетарном форуме в Румынии белорусские самбисты завоевали двенадцать медалей (2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых). На высшую ступень пьедестала в Бухаресте поднимались Татьяна Мацко (весовая категория - 64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг).

Борьба самбо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в столичном Дворце спорта 144 атлета разыграют 18 комплектов наград в этом виде спорта.-0-

Фото Министерства спорта и туризма