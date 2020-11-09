Белорусские самбисты выиграли 13 наград на ЧМ-2020 в Сербии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты выиграли 13 наград различного достоинства на чемпионате мира-2020, который завершился в Нови-Саде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спортивном разделе медалями высшей пробы копилку белорусской команды пополнили Анжела Жилинская (72 кг), Александр Кокша (75 кг) и Андрей Казусенок (100 кг), для которого это четвертое золото планетарных форумов в карьере.

Серебро выиграли Вера Гореликова (64 кг), Анастасия Скворцова (68 кг), Светлана Тимошенко (80 кг), Владислав Саяпин (68 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 100 кг).

Бронзовые награды на счету Владислава Бурдя (57 кг), Ивана Анискевича (62 кг), Тимофея Емельянова (82 кг) и Алексея Степанькова (90 кг). Медалью аналогичного достоинства отметился в Сербии и Сергей Копылов (68 кг), выступавший в разделе боевого самбо.

Стоит отметить, что белорусская команда заняла второе место в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь российскую дружину, на счету которой 25 наград (17 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых ). Всего медали турнира смогли выиграть спортсмены из 19-ти стран.-0-