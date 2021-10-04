Белорусские самбисты выиграли 7 медалей на турнире в Казани

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты выиграли семь медалей различного достоинства на международном турнире категории А по самбо "Кубок Президента Татарстана", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее успешно на состязаниях в Казани выступила Светлана Тимошенко, выигравшая золотую медаль в весовой категории 80 кг. Серебряные награды на счету Анфисы Копаевой (50 кг), Алены Купаво (54 кг), Татьяны Мацко (59 кг), Карины Шут (80 кг) и Дмитрия Хохлова (64 кг). Кроме того, бронзовой наградой копилку сборной Беларуси пополнил Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг).

В казанском турнире приняли участие 250 сильнейших спортсменов из 19 стран. Белорусская дружина по числу завоеванных медалей заняла третье место, пропустив вперед себя лишь спортсменов из России и Казахстана.-0-