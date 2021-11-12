Белорусские самбисты выиграли четыре медали в первый день ЧМ в Ташкенте

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты выиграли четыре медали в первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее удачно сегодняшний день турнира сложился для Анфисы Копаевой (50 кг) и Татьяны Мацко (59 кг), которые выиграли золотые медали чемпионата.

Анфиса Копаева в финальном поединке преодолела сопротивление узбекской спортсменки Сабины Давлатовой. Она активно атаковала оборонительные порядки соперницы, которая не помышляла об ответных действиях. На последних секундах поединка белоруске удалось сделать удержание - 4:0.

Татьяна Мацко в решающей схватке преодолела сопротивление россиянки Светланы Уваровой. Ключом к успеху белоруски стал эталонный бросок через спину, который судьи оценили в четыре балла. Затем спортсменка из Гродненской области технично довела поединок до победы со счетом 6:1.

Помимо двух золотых наград представители белорусской команды пополнили копилку еще двумя бронзовыми медалями. В стартах женщин отличилась Марина Жарская (54 кг), а у мужчин на третью ступень пьедестала взошел Павел Гладких (64 кг).

Соревнования в столице Узбекистана продолжатся до 14 ноября. Это первый чемпионат мира, который Международная федерация самбо (FIAS) проводит после получения полного признания со стороны Международного олимпийского комитета. В состязаниях участвуют представители 50 стран. Призовой фонд форума составляет $ 231 тыс. Чемпиону мира с этой суммы полагается $4 тыс. За серебро - $3 тыс. Бронзовые призеры станут богаче на $2 тыс.-0-