Белорусские самбисты заняли 3-е место на командном КМ в Монголии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли третье место на Кубке мира по самбо среди смешанных команд, который проходил 14 июля в Улан-Баторе (Монголия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место по итогам состязаний завоевала сборная России, в финале она оказалась сильнее хозяев турнира - команды Монголии с общим счетом по схваткам 6:3. Бронзовыми призерами соревнований стали сборные Беларуси и Китая.

Среди лидеров белорусской команды на ковер выходили Анфиса Копаева (весовая категория 48 кг), Александр Кокша (68 кг), Владислав Саяпин (68 кг), Екатерина Прокопенко (56 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

В составе сборных на турнире было 3 женщины, 3 мужчины в спортивном самбо и 3 мужчины в боевом.-0-