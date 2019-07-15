Белорусские самбисты заняли 3-е место на командном КМ в Монголии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли третье место на Кубке мира по самбо среди смешанных команд, который проходил 14 июля в Улан-Баторе (Монголия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первое место по итогам состязаний завоевала сборная России, в финале она оказалась сильнее хозяев турнира - команды Монголии с общим счетом по схваткам 6:3. Бронзовыми призерами соревнований стали сборные Беларуси и Китая.
Среди лидеров белорусской команды на ковер выходили Анфиса Копаева (весовая категория 48 кг), Александр Кокша (68 кг), Владислав Саяпин (68 кг), Екатерина Прокопенко (56 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).
В составе сборных на турнире было 3 женщины, 3 мужчины в спортивном самбо и 3 мужчины в боевом.-0-
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