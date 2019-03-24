Белорусские самбисты завоевали 11 медалей на Кубке мира по самбо в Москве

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 11 наград на Кубке мира по самбо - мемориале Анатолия Харлампиева, который прошел 22-23 марта в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания проводились на малой спортивной арене "Лужники" по боевому и спортивному самбо. Среди белорусских атлетов на высшую ступень пьедестала почета поднялись Вера Гореликова (60 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг). Серебряными наградами отметились Анфиса Копаева (48 кг), Анжела Жилинская (72 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг), Александр Круглик (82 кг) и Сергей Лесяк (100 кг). Бронзовыми - Анастасия Матюшко (56 кг), Владислав Бурдь (57 кг), Степан Попов (74 кг) и Илья Жупиков (свыше 100 кг).

Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из 33 стран.

Во время II Европейских игр в Минске 22-23 июня в состязаниях по самбо во Дворце спорта 144 атлета разыграют 18 комплектов медалей.-0-