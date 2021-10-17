Белорусские самбисты завоевали 11 медалей на молодежном ЧМ в Греции

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали 19 медалей различного достоинства на чемпионате мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, который завершился в Салониках (Греция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В старшей возрастной группе на счету белорусских мастеров самообороны без оружия шесть наград. Серебро завоевал Никита Бесман (98 кг). Бронзовые медали на счету Эдуарда Куцко (79 кг), а также Анастасия Подолячина (59 кг), Анастасия Скворцова (72 кг), Полина Граматнева (80 кг) и Анастасия Грищенко (свыше 80 кг).

В соревнованиях младшей возрастной группы серебро выиграли Полина Бурачкова (54 кг) и Полина Граматнева (80 кг). Бронзовые медали завоевали Владислав Мардусевич (64 кг), Михаил Кухаренко (79 кг) и Арсений Малицкий (88 кг).

Таким образом, в медальном зачете белооуские спортсмены находятся на девятом месте. Тройку сильнейших по качеству завоеванных медалей составили дружины России - 26 наград (16-8-2), Узбекистана - 17 (6-3-8) и Украины - 19 (2-6-11). -0-