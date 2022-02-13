Белорусские самбисты завоевали 13 наград в первый день Открытого Кубка Европы на призы Президента

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали 13 наград в первый день соревнований Открытого Кубка Европы на призы Президента Беларуси, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладателями золотых медалей на коврах спорткомплекса "Чижовка-Арена" стали Владимир Жупиков (весовая категория 88 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг). Серебро завоевали Анфиса Копаева (50 кг) и Анастасия Подолячина (59 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Владислав Саяпин (71 кг), Евгений Ильюхин (88 кг), Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг), Ангелина Пирская, Анастасия Скворцова (обе - 72 кг), Анастасия Грищенко, Валерия Хрущева (обе - свыше 80 кг); боевое самбо - Евгений Михно (64 кг), Валентин Наталевич (98 кг).

Сегодня состязания продолжатся, будет разыграно десять комплектов наград. В турнире принимают участие 140 спортсменов из 11 стран: Беларуси, России, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана.

В статусе Открытого Кубка Европы турнир самбистов в Минске проходит впервые. Ранее он проводился как открытый чемпионат Беларуси, этап Кубка мира и международный турнир категории А на призы Президента Беларуси. В этом году соревнования проходят в 26-й раз, первый состоялся в 1997 году.-0-