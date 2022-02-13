13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали 21 награду на Открытом Кубке Европы на призы Президента Беларуси, который проходил в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладателями золотых медалей на коврах спорткомплекса "Чижовка-Арена" стали Владимир Жупиков (весовая категория 88 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг) и Алена Купава (54 кг). Серебро завоевали Анфиса Копаева (50 кг), Яна Беганская (65 кг) и Анастасия Подолячина (59 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Владислав Саяпин (71 кг), Евгений Ильюхин (88 кг), Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг), Павел Гладких (64 кг), Эдуард Кутцо (79 кг), Сергей Лесак (98 кг), Ангелина Пирская, Анастасия Скворцова (обе - 72 кг), Анастасия Грищенко, Валерия Хрущева (обе - свыше 80 кг); боевое самбо - Евгений Михно (64 кг), Валентин Наталевич (98 кг), Сергей Капулов, Василий Астапец (оба - 71 кг) и Денис Игнатюк (свыше 98 кг).

В турнире принимали участие 140 спортсменов из 11 стран: Беларуси, России, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана.

В статусе Открытого Кубка Европы турнир самбистов в Минске проводился впервые. Ранее он проходил как открытый чемпионат Беларуси, этап Кубка мира и международный турнир категории А на призы Президента Беларуси. В этом году соревнования проходят в 26-й раз, первый состоялся в 1997 году.-0-