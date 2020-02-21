Белорусские самбисты завоевали 9 медалей во второй день международного турнира в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 9 наград (5 золотых и 4 бронзовых) во второй день открытого XXIV Международного турнира категории А по самбо на призы Президента. Соревнования прошли в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались Марина Жарская (весовая категория 52 кг), Вера Гореликова (60 кг), Владислав Саяпин (68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг) и Андрей Казусенок (100 кг).

Бронзовые медали завоевали Кристина Зуева (60 кг), Карина Шут, Яна Гойгель (обе - 80 кг) и Владимир Жупиков (82 кг).

За награды турнира боролись представители 24 стран. Беларусь на соревнованиях представляли около 60 атлетов. Обладателем специального приза от Президентского спортивного клуба "За волю к победе" стала украинка Екатерина Москалева (68 кг). Узбекский атлет Немат Якубов (90 кг) получил приз за "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступили Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Как сообщалось, в первый день турнира белорусские самбисты завоевали 14 медалей (3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых).-0-

Белорусские самбисты завоевали 14 медалей в первый день международного турнира в Минске Медали высшей пробы выиграли белорусские спортсмены Александр Кокша (весовая категория 74 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг) и Евгений Алексиевич в боевом самбо (82 кг).