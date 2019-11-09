Белорусские самбисты завоевали пять наград во второй день ЧМ в Республике Корея

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять наград во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит 8-10 ноября в Чхонджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вторую ступень пьедестала почета поднимались белорусы Татьяна Мацко (весовая категория 64 кг) и Степан Попов (74 кг). Бронзовые медали завоевали Марина Жарская (52 кг), Андрей Казусенок (100 кг) и в боевом самбо Евгений Алексиевич (82 кг).

Днем ранее белоруска Анфиса Копаева (48 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Бронзовые медали в копилку сборной Беларуси принесли также Анжела Жилинская (72 кг) и Алексей Степанков (90 кг).

На прошлогоднем чемпионате мира по самбо в Бухаресте белорусские атлеты завоевали двенадцать наград (2 золотые, 5 серебряных, 5 бронзовых).

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.-0-