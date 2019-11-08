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08 ноября 2019, 18:06

Белорусские самбисты завоевали три медали в первый день ЧМ в Республике Корея

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три награды в первый соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит 8-10 ноября в Чхонджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА. 

Белоруска Анфиса Копаева (весовая категория 48 кг) в финальном поединке уступила россиянке Елене Бондаревой. Бронзовые награды завоевали спортсменка из Венесуэлы Мария Гедес и испанка Кристина Касас. 

Бронзовые медали в копилку сборной Беларуси принесли Анжела Жилинская (72 кг) и Алексей Степанков (90 кг). 

На прошлогоднем чемпионате мира по самбо в Бухаресте белорусские атлеты завоевали двенадцать наград (2 золотые, 5 серебряных, 5 бронзовых). 

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.-0-

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