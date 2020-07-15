Белорусские шахматисты рассчитывают на выход в плей-офф Всемирной онлайн-олимпиады

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:20 Завершено расследование дела о смерти электромонтажника в Смолевичах Происшествия
15:17 Лукьянов: каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор Общество
15:13 Ситуация с коронавирусом в России улучшается, пик пройден - Мишустин В мире
15:12 Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске Экономика
15:05 "Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ Общество
15:01 Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов Общество
14:59 БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" Общество
14:54 Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко Общество
14:48 ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии - Еврокомиссия В мире
14:47 В Китае наводнения затронули более 6 млн человек В мире
14:42 В Беларуси ведется системная работа по увеличению доли электротранспорта - Исаченко Экономика
14:20 В Беларуси планируют пересмотреть критерии установления инвалидности Общество
14:17 Цены на основные социально значимые товары в июне снизились - МАРТ Экономика
14:17 В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОНа Регионы
14:13 Многие граждане пытались спровоцировать драку с милицией - Кубраков Общество
14:12 Гранитная крошка, мед и жидкое стекло - в Витебске открылась необычная выставка Культура
14:11 Мальдивы открыли въезд для туристов со всего мира В мире
14:11 В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах Общество
14:08 Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем Президент
14:06 Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату Президент
13:55 Около 800 кг молочки пытались ввезти из России без сопроводительных документов Происшествия
13:51 "Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий" Президент
13:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19 Общество
13:42 Белорусские шахматисты рассчитывают на выход в плей-офф Всемирной онлайн-олимпиады Спорт
13:39 Лукашенко о "Нафтане": предприятие стратегическое, никакой речи о приватизации не может быть Президент
13:34 Эксперты спрогнозировали, как изменится численность населения Земли в 2100 году В мире
13:22 ФОТОФАКТ: Софийский собор в Полоцке Культура
13:20 Доллар и российский рубль на торгах 15 июля подешевели, евро подорожал Экономика
13:17 Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко Общество
13:10 Неизвестный сообщил о минировании площади в Могилеве, опасных предметов не обнаружено Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
15 июля 2020, 13:42

Белорусские шахматисты рассчитывают на выход в плей-офф Всемирной онлайн-олимпиады

Юрий Борсук. Фото из архива Белорусской федерации шахмат
Юрий Борсук. Фото из архива Белорусской федерации шахмат

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты рассчитывают побороться за выход в плей-офф на Всемирной онлайн-олимпиаде. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник команды - старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.

Определен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиадуОпределен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиаду
В составе мужской команды Беларусь на престижном турнире представят Владислав Ковалев, Алексей Александров, Кирилл Ступак (запасной), Вячеслав Зарубицкий (запасной), также сыграют юноши U20 Михаил Никитенко, Денис Лазовик (запасной).

"Окончательно регистрация на Всемирную онлайн-олимпиаду завершится 18 июля, уже заявились более 120 команд. На прошлой олимпиаде белорусская сборная заняла общее 22-е место. Предварительно мы начнем играть со второго дивизиона, это где-то 12 августа. Рассчитываем, что наши спортсмены смогут пробиться в топ-дивизион и будут бороться за выход в нокаут-раунд, а потом - за 1-8 место. А дальше - как повезет. Все команды очень сильные, высокая конкуренция", - сказал Юрий Борсук.

Он отметил: пока остается открытым вопрос, на какой из четырех онлайн-платформ будет проводиться старт. По его словам, чтобы матчи прошли максимально объективно, они будут анализироваться специальными программами. Кроме того, игроки должны играть с включенными веб-камерами. За всем этим будет наблюдать судья.

По словам специалиста, онлайн-турниры в связи с пандемией коронавируса стали более популярны. Их статус с каждым днем растет, в таких соревнованиях участвуют ведущие мировые гроссмейстеры. "Однако ничто не заменит чувства психологии за шахматной доской, реальный игровой момент и эмоции. Есть вопросы и в сфере читерства. Платформы, на которых проводятся партии, используют специальные программы, определяющие, пользуется игрок подсказками или нет. Правда, бывают случаи, когда данные программы ошибочно блокируют спортсменов. Этот механизм еще совершенствуется. Также сложно проводить масштабные турниры из-за технических моментов. В частности, речь идет о часовых поясах и качественном подключении большого количества шахматистов одновременно", - добавил он.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.

Организаторами соревнований выступает Международная шахматная федерация (FIDE).

В конце марта FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир шахматной олимпиады - в Москве.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
турнир шахматы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Владислав Ковалев. Фото из архива Определен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиаду
Во время соревнований Победителей на 10 дистанциях определят на Кубке и первенстве Беларуси по плаванию
Анастасия Шкурдай. Фото Белорусской федерации плавания На Кубке и первенстве Беларуси по плаванию конкуренция очень высокая - Закутнев
Владислав Сурков (справа). Фото ХК "Динамо-Минск" Белорусский защитник Владислав Сурков заключил пробный контракт с минским "Динамо"
Фото из архива "Цмокi-Мiнск" выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ
Анастасия Шкурдай Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на Кубке и первенстве Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
"Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"
Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов
Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату
БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич
Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске
МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях
"Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ
Цены на основные социально значимые товары в июне снизились - МАРТ
ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Лукьянов: каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор
До +26°С ожидается в Беларуси 16 июля
Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко
Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов
ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии - Еврокомиссия
В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах
Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.