Белорусские шахматисты рассчитывают на выход в плей-офф Всемирной онлайн-олимпиады

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты рассчитывают побороться за выход в плей-офф на Всемирной онлайн-олимпиаде. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник команды - старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.

Определен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиаду В составе мужской команды Беларусь на престижном турнире представят Владислав Ковалев, Алексей Александров, Кирилл Ступак (запасной), Вячеслав Зарубицкий (запасной), также сыграют юноши U20 Михаил Никитенко, Денис Лазовик (запасной).

"Окончательно регистрация на Всемирную онлайн-олимпиаду завершится 18 июля, уже заявились более 120 команд. На прошлой олимпиаде белорусская сборная заняла общее 22-е место. Предварительно мы начнем играть со второго дивизиона, это где-то 12 августа. Рассчитываем, что наши спортсмены смогут пробиться в топ-дивизион и будут бороться за выход в нокаут-раунд, а потом - за 1-8 место. А дальше - как повезет. Все команды очень сильные, высокая конкуренция", - сказал Юрий Борсук.

Он отметил: пока остается открытым вопрос, на какой из четырех онлайн-платформ будет проводиться старт. По его словам, чтобы матчи прошли максимально объективно, они будут анализироваться специальными программами. Кроме того, игроки должны играть с включенными веб-камерами. За всем этим будет наблюдать судья.

По словам специалиста, онлайн-турниры в связи с пандемией коронавируса стали более популярны. Их статус с каждым днем растет, в таких соревнованиях участвуют ведущие мировые гроссмейстеры. "Однако ничто не заменит чувства психологии за шахматной доской, реальный игровой момент и эмоции. Есть вопросы и в сфере читерства. Платформы, на которых проводятся партии, используют специальные программы, определяющие, пользуется игрок подсказками или нет. Правда, бывают случаи, когда данные программы ошибочно блокируют спортсменов. Этот механизм еще совершенствуется. Также сложно проводить масштабные турниры из-за технических моментов. В частности, речь идет о часовых поясах и качественном подключении большого количества шахматистов одновременно", - добавил он.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.

Организаторами соревнований выступает Международная шахматная федерация (FIDE).

В конце марта FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир шахматной олимпиады - в Москве.-0-