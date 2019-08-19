Белорусские шахматисты заняли второе командное место на кадетском ЧМ в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли второе командное место на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов, который прошел в минском Дворце спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

На счету белорусской команды две золотые медали в быстрых шахматах: Варваре Мацкевич не было равных среди девочек в возрастной категории до 8 лет, Артем Стрибук стал лучшим среди мальчиков в возрасте до 12 лет.

Первое командное место заняли шахматисты из России - 17 наград (6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых). На третьей позиции расположилась сборная Казахстана - 3 медали (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая).

Участие в турнире приняли 720 спортсменов из 35 стран.-0-

Фото Белорусской федерации шахмат