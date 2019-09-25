Белорусские шахматисты завоевали три награды на международном юниорском турнире в Казахстане

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты завоевали три медали на международном турнире среди юношей и девушек "Кубок Владимира Дворковича", который проходил с 22 сентября в казахстанском Актобе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

Вячеслав Зарубицкий в блице занял второе место, набрав 7 баллов. С таким же результатом на третьей строке итогового протокола разместился его партнер по команде Денис Лазавик.

Как сообщалось, ранее на турнире сборная Беларуси, которую представляли Вячеслав Зарубицкий, Денис Лазавик, Ольга Баделько, Александра Тарасенко (капитан команды Николай Зарубицкий), завоевала золотые награды в командном турнире.

В этом году за кубок приехали побороться представители Армении, Индии, Китая, Беларуси, Ирана, Канады, Алжира, Казахстана, России, Азербайджана. Соревнования проводились по круговой системе в девять туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ.-0-