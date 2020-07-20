Белорусские шашистки победили команду Суринама в 9-м туре онлайн-турнира Кубка наций

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки со счетом 6:2 выиграли у команды Суринама в девятом туре онлайн-турнира Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас женская команда Беларуси с 11 баллами находится на пятом месте турнирной таблицы.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды из Китая.

Белорусская мужская команда в ответном матче 1/8 финала уступили команде Гвинеи-Бисау (4:4) и выбыла из турнира. В первой встрече белорусы уступили своим оппонентам со счетом 3:5. По итогам предварительного этапа они занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.

Уже с 1 по 8 августа пройдет первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по шашкам-100. Тестовые состязаний состоятся 25 июля и начнутся в 18.00. На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран.-0-