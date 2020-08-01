Белорусские шашистки в 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций сыграют с Латвией

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки в 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций попробуют сегодня одолеть Латвию. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская сборная одолела команду Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом - у Суринама. Успешно сложились 10-й и 11-й раунды для белорусок: они одолели Эстонию и Бразилию. На данный момент белорусские шашистки находятся на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. Сегодня они сыграют со сборной Латвии. Начнется противостояние в 20.00.

Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира. По итогам предварительного этапа белорусы занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.

Первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по 100-клеточным шашкам стартует сегодня и завершится 8 августа. На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран.-0-