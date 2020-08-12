12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсменки по итогам двух встреч (6:2 и 3:5) одержали в полуфинале победу над командой Украины. В финале они встретятся со сборной Монголии.

В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская сборная одолела команду Нидерландов, второй раунд пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но потом проиграли спортсменкам Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом - у Суринама. Успешно сложились 10-й и 11-й раунды для белорусок: они одолели Эстонию и Бразилию. В первом матче 1/4 финала белорусская команда свела встречу с латвийскими соперницами к ничьей - 4:4. В ответной игре команда победила своих оппоненток со счетом 5:3.

Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира. По итогам предварительного этапа белорусы занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-