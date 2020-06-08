Белорусские шашисты не пробились в 1/2 финала международного онлайн-турнира

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли пробиться в 1/2 финала международного онлайн-турнира по шашкам-100 среди клубов Кубка PCBEST, который проходит с 2 мая по 30 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусской федерации шашек.

Групповой этап успешно преодолели все три белорусские команды. До 1/4 финала дошла лишь команда минской СДЮШОР в составе Яны Якубович, Дмитрия Немеца, Полины Петрусевой и Ивана Трубникова. Из восьми игр семь завершились вничью. Тем не менее нидерландский спортсмен Рул Бумстра в решающей партии во втором раунде обыграл белоруску Яну Якубович, принеся на этом этапе победу своему клубу.

В соревнованиях принимают участие 29 команд из Беларуси, Бельгии, Италии, Латвии, Нидерландов и Польши.

В недавних матчевых онлайн-встречах белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.

Как отметили в Белорусской федерации шашек, матчевые встречи проводились во время подготовки к Кубку наций, который начнется в середине июня.-0-