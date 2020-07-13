Белорусские шашисты показали хороший результат на групповом этапе Кубка наций - Анисько

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты показали хороший результат на групповом этапе онлайн-турнира Кубка наций. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусской федерации шашек Виталий Анисько.

"Кубок наций - крупнейший онлайн-турнир года по шашкам-100. По сути, это командный чемпионат мира. Очень много стран-участниц, высокая конкуренция. После шестого тура у мужчин мы лидировали, но в седьмом раунде не сложилось. Конечно, хотелось быть в двойке сильнейших, тогда бы мы получили преимущество - пропустили бы первую стадию плей-офф, но ничего страшного. В дальнейшем нас ожидают соперники по силам. Девушки могли сыграть лучше, в принципе, время еще есть. В целом выступление наших команд можно назвать хорошим", - сказал Виталий Анисько.

По его словам, белорусам по силам побороться за призовые места. "Это доказали белорусские юноши, обыграв лидеров турнирной таблицы россиян и победив в пяти матчах из семи, - отметил глава Белорусской федерации шашек. - Проведение онлайн-турниров - хорошая практика во время пандемии коронавируса, когда нет возможности присутствовать на турнире физически. К сожалению, существуют так называемые читеры, которые используют сторонние программы. С ними активно борются организаторы соревнований. Специальные программы и жюри анализируют партии и выносят вердикт. На сто процентов нельзя быть уверенным в честности, но все идет к тому, чтобы спорт был чистым", - добавил он.

Закончился предварительный этап турнира Кубка наций. По его итогам белорусская мужская команда расположилась на 4-м месте, набрав 10 пунктов. Первую позицию в турнирной таблице заняла Россия (12 баллов). Второе место досталось украинским спортсменам (11 очков), замкнул тройку лидеров Китай (11 пунктов). В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. На данный момент женская сборная Беларуси набрала семь баллов и занимает 5-е место. На первой позиции расположилась команда из России (14 пунктов), второй в турнирной таблице значится Монголия (11 очков), третье место занимает Китай (11 очков).-0-