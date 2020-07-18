Белорусские шашисты сыграют против команд Гвинеи-Бисау и Китая на турнире Кубка наций

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты сыграют сегодня против команд Гвинеи-Бисау и Китая на онлайн-турнире Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам предварительного этапа белорусская мужская команда расположилась на четвертом месте, набрав 10 пунктов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух. Сегодня наши спортсмены в 1/8 финала постараются одолеть команду Гвинеи-Бисау.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, в пятом уступила представительницам России, в шестом одержала викторию над Израилем, проиграв при этом спортсменкам из Монголии. На данный момент женская сборная Беларуси набрала семь баллов и занимает пятое место. Сегодня она попытается выиграть у команды Китая.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-