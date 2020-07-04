Белорусские шашисты сыграют с командами Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сыграют сегодня в четвертом туре онлайн-турнира Кубка наций против команд Израиля и Латвии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем раунде уступили сборной Кот-д'Ивуара. После трех туров белорусская команда набрала 4 очка и занимает пятое место. Сегодня она сыграет против Израиля.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд женская сборная Беларуси пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. Наша команда с 3 очками располагается на шестом месте. В четвертом туре сборная Беларуси сегодня встретится с Латвией.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-