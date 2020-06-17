Белорусские шашисты сыграют с командами Нидерландов и Эстонии в первых турах Кубка наций

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены проведут первые туры онлайн-турнира Кубка наций против команд Нидерландов и Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

Соревнования пройдут по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD) и начнутся 21 июня.

В женских состязаниях примут участие 11 команд. Они будут играть по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда в составе Ольги и Дарьи Федорович, Яны Якубович, Виктории Николаевой, Полины Петрусевой, Виктории Белой, Дарьи Никифоровой и Марии Чесноковой сыграет со сборной Нидерландов.

В мужском турнире 26 сборных по швейцарской системе в семи турах определят 14 участников плей-офф. Белорусская команда, которая представлена Евгением Ватутиным, Михаилом Семенюком, Андреем и Владиславом Валюками, Алексеем Куницей, Сергеем Носевичем, Владиславом Сплендером и Степаном Дорошенко, начнет тур игрой с Эстонией.

В Белорусской федерации шашек отметили, что игра онлайн в последнее время набирает популярность. Главной проблемой пока является читерство (получение нечестного преимущества с помощью внешних программ. - Прим. БЕЛТА), с которым борются анализом партий программами, установкой камер, а также привлечением специального жюри.

Совсем недавно проводились матчевые встречи, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-