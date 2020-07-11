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11 июля 2020, 09:22

Белорусские шашисты сыграют с командами России и Израиля в шестом туре Кубка наций

Фото из архива
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты сыграют сегодня в шестом туре онлайн-турнира Кубка наций против команд России и Израиля. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем уступили сборной Кот-д'Ивуара. В четвертом туре представители Беларуси победили Израиль, в пятом выиграли Кубу. Белорусская команда находится на третьем месте, набрав 8 баллов. Сегодня она сыграет против России.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд женская сборная Беларуси пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, но уступила в пятом раунде спортсменкам из России. На данный момент сборная Беларуси занимает шестое место с пятью очками. Команда сегодня сыграет против Израиля и попробует подняться в турнирной таблице, набрав заветные баллы.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-

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