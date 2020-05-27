27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой онлайн-встрече, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

В первом туре спортсмены завершили партии вничью со счетом 12:12. Во втором туре сильнее оказалась сборная Нидерландов - 15:9. Итоговый счет матча - 21-27 не в пользу белорусов.

Первая встреча между сборными Нидерландов и Беларуси прошла 26-29 декабря 1994 года в Роттердаме и закончилась победой хозяев.-0-