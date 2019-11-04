Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на юниорском ЧМ в Турции

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей на юниорском и кадетском чемпионате мира по шашкам-100, который завершился в турецком Измире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

В классической программе серебряными призерами стали белорусы Яна Якубович и Виктория Николаева. Бронзовые награды завоевали их партнеры по команде Мария Чеснокова и Дарья Никифорова.

В молниеносной игре чемпионкой мира стала белоруска Яна Якубович. Георгий Выдерко расположился на втором месте, Виктория Николаева - на третьем.

Впервые на юниорском и кадетском чемпионате мира был подведен командный зачет. По результатам классической программы сборная Беларуси стала третьей, молниеносной - второй.-0-