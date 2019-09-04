Белорусские шашисты завоевали восемь медалей в блице и рапиде на ЧМ в Болгарии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали восемь наград в блице и рапиде на чемпионате мира по шашкам-64, который проходит 1-10 сентября в Святом Власе (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.
На высшую ступень пьедестала почета в рапиде поднялась белоруска Дарья Федорович. Второе место заняла ее партнерша по команде Вера Хващинская. Бронзовая награда досталась молдавской шашистке Кристине Зарубе.
У мужчин золотую медаль в этой дисциплине завоевал белорус Игорь Михальченко, серебро досталось россиянину Дмитрию Цинману. Бронза на счету литовца Домантаса Норкуса.
В молниеносной программе весь пьедестал заняли белоруски. Чемпионкой стала Яна Якубович. На втором месте расположилась Дарья Федорович, на третьей позиции - Вера Хващинская.
Серебро белорусской команде в блице принес Игорь Михальченко, бронзу - Андрей Валюк. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Дмитрий Цинман.
Классическая программа проходит 4-9 сентября.
В соревнованиях принимают участие 93 спортсмена из 31 страны.-0-