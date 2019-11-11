Белорусские шпажисты выиграли золото и бронзу турнира Европейского кадетского цикла

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шпажисты Марк Семоненко и Михаил Пучковский выиграли золотую и бронзовую медали турнира Европейского кадетского цикла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации фехтования.

Ставший победителем соревнований Марк Семоненко победил в первом туре представителя Люксембурга Ивана Пчелинцева (15:6). Затем были повержены голландец Маурицио Реммен (15:14) и испанец Даниэль Хеун (15:12). В полуфинале он сошелся с соотечественником Михаилом Пучковским, которого победил со счетом 15:5. В финале белорусу противостоял эстонец Хенрик Приимаги. Однако и он не сладил с белорусом, уступив 14:15.

Бронзовый призер турнира Михаил Пучковский, до того как уступить в полуфинале Марку Семоненко и согласно регламенту состязаний выиграть бронзу, записал на свой счет победы над голландцем Конрадом Венеенбосом (13:12), немцем Лоренцем Спежаку (15:9), эстонцем Маркусом Сальма (15:14) и датчанином Магнусом Брандеса Оверскова (15:6).

В командных состязаниях белорусы заняли пятое место, пропустив вперед сборные Испании, Бельгии, Эстонии и Италии.

В турнире девушек лучшая из белорусок Алина Цурская заняла 7-ю позицию в итоговом протоколе. В женских командных стартах белоруски завершили турнир на аналогичном 7-м месте.

Турнир серии Европейского кадетского цикла собрал в Люксембурге около двухсот юных спортсменов из 15 стран.-0-