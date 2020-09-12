Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сегодня установили очередные мировые рекорды в силовых видах, передает корреспондент БЕЛТА.

На спортивно-патриотическом празднике в столичном ФОК "Уручье", посвященном Дню города и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Вячеслав Хоронеко побил свое же достижение в гиревом спринте. Во время семичасового силового марафона он поднял гирю весом 24 кг рукой в положении лежа 7,5 тыс. раз.

Неделю назад прославленный силач поднял гирю весом 24 кг 175 раз за 167 секунд. Предыдущий свой рекорд в этой дисциплине (170 раз за 163 секунды) многократный чемпион и рекордсмен мира Вячеслав Хоронеко установил в начале апреля. Всего в его послужном списке более 160 уникальных достижений в подъеме тяжестей.

Гиревик Вячеслав Хоронеко установил очередной мировой рекорд Сегодня в ФОК "Уручье" прославленный силач 175 раз поднял гирю весом 24 кг за 167 секунд, посвятив это достижение 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Еще один атлет Сергей Заславский сегодня установил мировой рекорд в отжимании на кулаках - 82 раза за 45 секунд.

Также во время акции прошел турнир по мини-футболу, в котором участвовали любительские команды Первомайского района белорусской столицы. За всеми перипетиями праздника зрителям помогал следить известный белорусский телекомментатор Владимир Новицкий.-0-

Фото Сергея Шелега