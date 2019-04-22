Белорусские синхронистки успешно выступили на этапе мировой серии в Казани

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали четыре награды на этапе мировой серии по синхронному плаванию, который прошел в Казани (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в технической программе поднялась на вторую ступень пьедестала почета с результатом 83,4736 балла. Золотую медаль завоевали синхронистки из России (95,3411), бронзовую - венгерская сборная (78,4414). Также белорусские спортсменки принесли в копилку сборной серебряную награду в выступлении комбинированной группы (81,8000). Победу в этом виде праздновали российские спортсменки, которых судьи оценили в 92,5333 балла, третьей стала команда Венгрии (79,2667).

В одиночной произвольной программе бронзовую медаль завоевала белоруска Василина Хондошко (86,0667). Ее партнерши по команде в произвольной группе заняли третье место (82,6333). На высшую ступень пьедестала поднялась сборная России (97,9000), на второй позиции разместились испанские синхронистки (87,9000).

Мировая серия по синхронному плаванию состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште 14-16 июня. Следующий этап состязаний - в Токио 27-29 апреля.-0-